Corse : un homme tire dans la rue à Bastia et fait cinq blessés, dont un dans un état "très préoccupant"

Selon France 3 Corse, il s'agirait d'un homme de 70 ans résidant dans le quartier. Il s'est retranché chez lui.

Un homme a tiré dans la rue à Bastia (Haute-Corse) et a fait cinq blessés, dont un dans un état "très préoccupant", annonce la préfecture, mercredi 30 janvier. Les coups de feu ont été entendus vers 16 heures dans le quartier de Montesoro, dans le sud de la ville. L'une de personnes blessées s'est réfugiée dans un bureau de tabac à proximité.

L'auteur des coups de feu se serait ensuite retranché chez lui, où la police tente de le déloger, selon France 3 Corse Viastella. Selon la chaîne, il s'agirait d'un homme de 70 ans résidant dans le quartier, qui serait connu pour des problèmes de voisinage.

#Montesoro @sdis2b et services de police en nombre dans les quartiers sud de #Bastia, plusieurs blessés. pic.twitter.com/ZemwwAeVYF — France 3 Corse (@FTViaStella) 30 janvier 2019

Un policier blessé

La procureur de la République à Bastia, Caroline Tharot, présente sur les lieux, a précisé qu'un policier qui intervenait "ferait partie des blessés". Il a été conduit à l'hôpital, a-t-elle ajouté sans plus de précision sur son état de santé.

Des unités de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) sont sur place pour tenter de maîtriser l'individu. Les pompiers de Haute-Corse ont aussi été dépêchés sur place.