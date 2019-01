DIRECT. Tirs à Bastia : le bilan s'alourdit à un mort et 6 blessés, l'auteur des coups de feu retranché dans un appartement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BASTIA

: "Je suis rentré dans le bâtiment, j'ai vu des traces de sang. J'ai appelé mon collègue, le gardien de l'immeuble. On a regardé pour savoir où menaient les traces et c'est là qu'un monsieur a déboulé derrière nous. Il nous a mis en joue avec un fusil de chasse et nous a tiré dessus. Il a eu mon collègue à la jambe. On a réussi à quitter le bâtiment et se réfugier derrière une voiture."



Pierre Masternak, chargé de tranquillité résidentielle à l'office public de l’habitat de la Haute-Corse, a été pris pour cible par le tireur. Il livre son témoignage à France Bleu RCFM.









: Les secours et les forces de l’ordre sont toujours déployés dans les quartiers sud de Bastia et des négociations ont lieu avec le tireur présumé, retranché et armé dans un appartement, rapporte France Bleu RCFM. Une personne est morte et cinq autres ont été blessées.