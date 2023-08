Cinq personnes ont été blessées dans une explosion survenue à Paris, l'une des victimes se trouve en "urgence absolue"

Son pronostic vital n'est pas engagé, a appris franceinfo auprès des pompiers. A ce stade, l'origine du sinistre est encore inconnue.

Cinq personnes ont été blessées par une explosion survenue dans un appartement de la rue du Nord, dans le 18e arrondissement de Paris, samedi 5 août. L'une des victimes est en "urgence absolue, mais son pronostic vital n'est pas engagé", a appris franceinfo auprès des pompiers de Paris. Les quatre autres se trouvent en "urgence relative". Une centaine de pompiers et une vingtaine de véhicules ont été déployés au plus fort de la manœuvre, toujours selon cette source, afin d'anticiper un potentiel incendie.

Le dispositif a été réduit et se concentre sur des missions de reconnaissance, afin de s'assurer que personne ne se trouve sous les gravats. A ce stade, toutefois, aucune disparition n'a été signalée. La façade de l'immeuble a été partiellement soufflée, et les dégâts sont impressionnants. A ce stade, les causes de cette explosion n'ont pas encore été établies, et il n'y avait pas d'odeur de gaz constatée sur les lieux, selon les premiers éléments communiqués par les pompiers.