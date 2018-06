Ce que l'on sait (et ce que l'on ignore encore) de la prise d'otages dans le 10e arrondissement de Paris

L'homme qui a été interpellé a fait part de revendications "incohérentes", selon une source proche du dossier. Deux personnes ont été libérées lors de l'assaut, et sont saines et sauves.

L'inquiétude a duré plus de trois heures. Un homme a pris en otage plusieurs personnes dans un immeuble du 10e arrondissement de Paris, mardi 12 juin. Lorsque l'assaut a été donné, il détenait encore deux otages, qui ont été libérés sains et saufs. Le forcené, lui, a été interpellé et placé en garde à vue. Les raisons de son acte restent inconnues. Franceinfo revient sur ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore sur cet incident, au sujet duquel une enquête a été ouverte.

Ce que l'on sait

• La prise d'otage a duré plus de trois heures. Le forcené s'est introduit vers 16h dans un immeuble de la rue des Petites-Ecuries, dans le 10e arrondissement parisien, un quartier animé du centre de Paris. Un important périmètre de sécurité a été mis en place, et des personnes qui s'y trouvaient ont été évacuées ou confinées. Des négociations ont été entamées avec le preneur d'otages, avant que l'assaut soit donné par la BRI. La fin de la prise d'otages a été annoncée peu avant 20 heures.

• Deux otages ont été libérés lors de l'assaut. Ils ont été retrouvés sains et saufs, selon la préfecture de police de Paris. Une personne avait réussi à s'enfuir dès les premiers instants de la prise d'otages, en se battant avec le forcené.

• L'auteur a été interpellé. Il a été placé en garde à vue, indique une source judiciaire à franceinfo. Il est Marocain et âgé de 26 ans. Selon une source judiciaire, il n'était pas fiché S, ni au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

• Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, pour les chefs d'"enlèvement et séquestration", "violences avec arme" et "tentative d'homicide volontaire", notamment.

Ce que l'on ne sait pas

• Quelles étaient les motivations du preneur d'otages ? Selon une source proche du dossier, les revendications qu'il a formulées lors de ses échanges avec les négociateurs sont jugées "incohérentes". Il a affirmé être en possession d'une bombe, sans que l'on sache si c'était réellement le cas. A ce stade, les faits sont considérés comme une affaire de droit commun.

• Quelle était sa cible ? La prise d'otage s'est déroulée dans un immeuble qui abrite notamment l'agence de communication Mixicom, une régie publicitaire qui travaille notamment avec ces youtubeurs comme Squeezie, Norman ou Cyprien. Mais on ignore si le forcené avait délibérément choisi ce lieu.