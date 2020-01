Ce que l'on sait de la mort d'un conducteur de scooter après son interpellation à Paris

Le quadragénaire qui a fait un malaise cardiaque après une interpellation par les forces de l'ordre, vendredi à Paris, est mort dans la nuit de samedi à dimanche. L'IGPN a été saisie.

Un homme de 42 ans a fait un malaise cardiaque, vendredi 3 janvier, à Paris, à la suite d'une interpellation par la police. Il est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Sa famille réclame aujourd'hui des explications. Franceinfo fait le point sur cette affaire.

Une interpellation mouvementée

Père de cinq enfants âgés de 3 à 20 ans, Cédric C., livreur, était originaire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Isabelle Balkany, première adjointe de la ville, lui a d'ailleurs rendu hommage sur Twitter.

Il conduisait son scooter lorsqu'il a été interpellé vendredi 3 janvier, entre 9h40 et 10h10, à l'angle de l'avenue de Suffren et du quai Branly, à la limite des 7e et 15e arrondissements. Il était "sans antécédent judiciaire", a précisé à franceinfo l'avocat de sa famille, Arié Alimi.

Selon la police, le conducteur du scooter se trouvait au téléphone quand les policiers l'ont arrêté. Il était "irrespectueux et agressif", selon les forces de l'ordre. "Les insultes pleuvent, semble-t-il, puis, à deux reprises, le quadragénaire cherche à filmer la scène, avant qu'un policier le repousse", précise Le Parisien, citant des sources judiciaires. Les policiers décident de l'interpeller pour outrage. Mais l'homme vacille, victime d'un malaise cardiaque. Il est pris en charge par les forces de l'ordre, puis par les secours, qui le conduisent à l'hôpital Georges-Pompidou. il meurt à 3h30 dans la nuit de samedi à dimanche.

Cédric est décédé cette nuit aux alentours de 3h30. Je pense à ses enfants, à son épouse, à ses parents, à tous ses proches. https://t.co/5cMTluTnqz — Arié Alimi (@AA_Avocats) January 5, 2020

Un appel à témoignages lancé par son avocat

Arié Alimi a précisé à BFMTV que Cédric C. "souffrait d'hypertension artérielle mais n'avait jamais eu le moindre malaise cardiaque". Pour comprendre les circonstances exactes de son malaise, l'avocat a donc lancé un appel à témoignages sur Twitter lundi matin.

L'appel à témoignages a fonctionné. Nous disposons aujourd'hui de vidéos et témoin. La section AC4 du parquet en charge du dossidr ne donne pas suite à mes appels. L'IGPN n'a jamais communiqué avec la famille https://t.co/Zof0aavmKz — Arié Alimi (@AA_Avocats) January 6, 2020

"Pendant ce contrôle de police, le cerveau de Cédric n'a plus été suffisamment oxygéné pendant plusieurs minutes et il y a plusieurs raisons possibles, a expliqué Arié Alimi à franceinfo, samedi 4 janvier. "Il a peut-être fait l'objet d'un geste technique, comme on dit dans le jargon policier, une clé d'étranglement, un plaquage ventral ou d'autres gestes qui mènent souvent à l'asphyxie et qui conduisent quelques fois aussi au décès des personnes qui en sont victimes." L'avocat précise qu'il s'agit d'une hypothèse.

L'IGPN saisie

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie pour tenter de comprendre précisément le déroulement des faits. De son côté, la famille envisage de porter plainte pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner", selon son avocat Arié Alimi.

La femme de Cédric C. veut des réponses. "J'aimerais répondre à mes enfants et leur donner une explication. Je voudrais pouvoir leur expliquer pourquoi, comment mon mari, alors qu'il était tout bêtement en train de travailler, n'est plus avec nous alors que l'on a besoin de lui et qu'on était heureux", a-t-elle confié à LCI.