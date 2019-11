Ce que l'on sait de la mort d'un ancien prêtre dans l'Oise

Un suspect de 19 ans a été interpellé au volant de la voiture de l'abbé Matassoli, retrouvé mort à son domicile.

Les circonstances de la mort du prêtre à la retraite Roger Matassoli, âgé de 91 ans, sont encore floues. Il a été retrouvé mort, lundi 4 novembre, à son domicile de Ronquerolles (Oise). Un suspect de 19 ans a été interpellé, au volant de la voiture de l'ancien prêtre. Ce dernier n'avait par ailleurs plus de charges paroissiales depuis que des plaintes avaient été déposées contre lui pour des agressions sexuelles sur mineurs. Franceinfo fait le point sur cette affaire.

La piste de l'homicide volontaire privilégiée

On ignore encore quand et dans quelles circonstances précises Roger Matassoli est mort. L'autopsie réalisée mardi sur le corps de l'ancien prêtre a conclu "à un décès par asphyxie", selon le procureur de Beauvais Florent Boura. Elle a aussi démontré "la présence de traces de coups portés à l'abdomen, au crâne et au visage". Des examens complémentaires doivent encore être menés, mais une enquête de flagrance pour homicide volontaire a été ouverte. L'enquête doit également contribuer à déterminer "l'éventuelle responsabilité du suspect", a précisé le procureur.

Un suspect âgé de 19 ans

La gendarmerie de Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise) a interpellé un jeune homme de 19 ans, au volant du véhicule du prêtre, lundi. Il a été placé en garde à vue d'abord pour conduite sans permis et rébellion, selon le procureur. C'est le père du jeune homme, informé par les autorités que son fils conduisait le véhicule du prêtre, qui a découvert le corps du religieux, en se rendant à son domicile, à Ronquerolles.

Les enquêteurs n'ont pas encore pu entendre le jeune homme "dont l'attitude laissait supposer d'importants problèmes mentaux", a précisé Florent Boura. "Un examen psychiatrique a effectivement conduit à devoir lever la garde à vue de l'intéressé dans la nuit pour procéder à son hospitalisation sous contrainte".

Des accusations d'agressions sexuelles

Après la mort de l'ancien prêtre, Le Courrier picard (article payant) a révélé que Roger Matassoli était accusé d'agressions sexuelles sur mineurs. Aucun élément de l'enquête ne permet pour le moment d'établir un lien entre la mort de l'abbé et ces accusations, confirmées par l'évêque Jacques Benoit-Gonnin dans un communiqué publié mercredi.

"Depuis 2009, l'abbé Matassoli n'a plus de charges paroissiales", explique Jacques Benoit-Gonnin, avant de donner de plus amples détails. "Ayant entendu une victime, j'ai pris à l'encontre du père Matassoli, des mesures l'éloignant de l'exercice public du ministère", précise-t-il. Il ajoute qu'une plainte au civil a été déposée par une autre victime et qu'une "procédure canonique a été engagée qui a permis d'entendre les victimes connues". Le prêtre a alors été "interdit de tout ministère, même privé", a-t-il poursuivi, en "demandant pardon" aux "victimes".

Selon Le Parisien, deux plaintes ont été déposées contre Roger Matassoli en 2018. Elles concernent "des faits d'agressions sexuelles commis sur deux jeunes garçons alors que, âgés de 10 à 14 ans, ils étaient enfants de chœur dans la paroisse du père Matassoli", a confirmé le parquet de Beauvais au quotidien. Les faits ont été classés sans suite, car prescrits.