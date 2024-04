Ce que l'on sait de la blessure par balle du chanteur Kendji Girac à Biscarrosse

L'artiste, révélé en 2014 par l'émission "The Voice", a été blessé dans la nuit de dimanche à lundi dans cette commune des Landes.

La nouvelle a bouleversé ses fans. Le chanteur Kendji Girac, 27 ans, est hospitalisé au CHU de Bordeaux, lundi 22 avril, après avoir été grièvement blessé par balle à Biscarrosse (Landes) dans la nuit, ont appris franceinfo et France Bleu Gascogne auprès de la gendarmerie, confirmant une information de BFMTV. Le pronostic vital de l'artiste à succès, qui a été touché au thorax, n'est plus engagé. Une enquête judiciaire est ouverte. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cette affaire.

Un tir sur une aire d'accueil des gens du voyage

Il est 5h30, dans la nuit de dimanche à lundi, quand les gendarmes interviennent sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse. Selon les pompiers cités par l'AFP, l'artiste est alors pris en charge pour "une plaie grave", mais est conscient au moment de son transport. Il explique qu'il s'est tiré dessus tout seul, selon une source proche de l'enquête à France Bleu Gascogne.

Pour l'heure, les circonstances du drame restent à éclaircir. Quand les gendarmes se présentent sur l'aire d'accueil des gens du voyage, la vingtaine de personnes présentes sur les lieux, témoins potentiels, refusent de donner des détails sur les faits, selon les informations de franceinfo. Une enquête est ouverte, a annoncé le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson. Elle est confiée à la section de recherches de Pau et à la brigade de recherches de Parentis-en-Born.

Le pronostic vital du chanteur n'est plus engagé

Kendji Girac a été transporté au CHU de Bordeaux lundi matin dans un état très grave et son pronostic vital a un temps été engagé. Il ne l'est plus désormais, selon la gendarmerie.

Le parquet de Mont-de-Marsan rapporte qu'il ne peut "pour le moment" fournir "aucune information" sur cette affaire, laissant entendre qu'un communiqué sera "éventuellement" diffusé un peu plus tard dans la journée.

Des messages de soutien à l'artiste

"Je veux souhaiter, au nom de l’équipe municipale, et en mon nom personnel, un prompt rétablissement à Kendji Girac", a réagi auprès de Sud-Ouest Hélène Larrezet, maire divers droite de Biscarrosse. "Kendji Girac est quelqu'un d'adorable qui se bat tous les jours pour notre communauté", a pour sa part déclaré Payou Baptiste, président de la communauté gitane du Sud, sur BFMTV. "Accroche-toi", "pensées à sa famille", "force à lui"... Très émus, ses fans ont également publié de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Originaire de Périgueux (Dordogne), Kendji Maillé, de son vrai nom, est né dans une famille d'origine gitane catalane. Il a été rendu célèbre "un peu par accident", selon ses termes, lorsqu'en août 2013 son oncle a publié une vidéo dans laquelle il reprenait à la guitare le tube de Gims, Bella.

Il a ensuite remporté l'émission "The Voice" en 2014 et vendu des millions de disques, porté notamment par ses hits Color Gitano ou Andalouse, massivement visionnés sur YouTube. En parallèle de son cinquième album, paru en 2022 et intitulé L'Ecole de la vie, Kendji Girac a également participé aux tournées des Enfoirés, dont il est devenu l'un des piliers.