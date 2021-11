Cannes : ce que l’on sait de l’assaillant qui a agressé un policier à l'arme blanche

Un policier a été agressé à l'arme blanche lundi 8 novembre devant le commissariat central de Cannes (Alpes-Maritimes). Son assaillant est un ressortissant algérien. Neutralisé par des collègues du policier attaqué, "il est entre la vie et la mort à l'hôpital de Cannes", a annoncé Gérald Darmanin en déplacement sur place.

>> DIRECT. Cannes : le suspect n'avait "pas de casier judiciaire" et était inconnu des services de renseignement, annonce Gérald Darmanin

Un ressortissant algérien venu d’Italie

Le suspect est un ressortissant algérien, qui a "entre 35 et 40 ans", a indiqué le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, venu apporté à Cannes son soutien aux policiers. Arrivé en Italie via la Sardaigne en 2008, il s'est établi à Naples en 2011 où il est devenu marchand ambulant, a indiqué une source proche à franceinfo. C'est là qu'il a obtenu un titre de séjour à durée indéterminée en Italie. Selon cette même source, il faisait régulièrement des allers-retours entre la France et l'Italie depuis 2016.

Une demande de titre de séjour en cours

L’homme était de retour en France depuis une vingtaine de jours. Il a déposé sa demande de titre de séjour à Cannes le 21 octobre. Il avait donc en sa possession un récépissé de la préfecture qui étudiait sa demande, a indiqué lundi Gérald Darmanin. Il était "en règle sur le territoire national" mais le titre de séjour ne lui avait pas encore été accordé, a précisé le ministre de l’Intérieur.

Un casier judiciaire vierge

L’homme est inconnu des services de police. Il n’a aucun casier judiciaire et n’est inscrit dans aucun des fichiers de radicalisation, a ajouté Gérald Darmanin. Au moment de l'attaque, l'assaillant a mentionné "le prophète", mais le parquet national antiterroriste (Pnat) n'a, pour l'heure, pas été saisi. Le Pnat "reste observateur", a confirmé le ministrede l'Intérieur.

Que s'est-il passé ?

Les faits se sont déroulés vers 6h30 lundi 8 novembre, devant le commissariat central de Cannes, à environ 500 m du palais des festivals et de la Croisette. "Quatre policiers allaient partir prendre leur service, lorsqu'un homme est venu leur demander un renseignement. Une fois que la porte s'est ouverte, l'assaillant a attaqué au couteau un premier policier en lui portant des coups très importants au niveau du ventre", a relaté Gérald Darmanin. "Heureusement que son gilet pare-balles l'a sauvé". Ce policier "est extrêmement choqué psychologiquement mais non touché physiquement", a précisé le ministre. Grièvement atteint par les tirs de riposte d'un collègue du policier visé, l'assaillant "est entre la vie et la mort à l'hôpital de Cannes", a indiqué le ministre.