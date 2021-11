Policiers agressés à Cannes : deux hommes interpellés et placés en garde à vue lundi soir

Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue lundi soir, après l'agression de policiers à Cannes, a appris franceinfo de source proche du dossier mardi 9 novembre. Il s'agit de connaissances de l'auteur présumé des coups de couteau, un Algérien de 37 ans qui a été pris en charge au centre hospitalier de Nice après avoir été touché par des tirs de riposte.

Son pronostic vital n'est pas engagé et il sera entendu dès que son état le permettra. Alors qu'il n'était pas connu des services de renseignement, la perquisition menée à son domicile n'a pas non plus révélé d'éléments de radicalisation ou d'adhésion à une organisation jihadiste.

Le parquet de Grasse reste saisi

Une enquête pour "tentative d'assassinat sur fonctionnaires de la police nationale" est ouverte après cette attaque d'une patrouille de police du commissariat de Cannes, a indiqué lundi le procureur de la République de Grasse. Le parquet national antiterroriste s'est déplacé sur les lieux et évalue l'opportunité de sa saisine, mais c'est le parquet de Grasse qui demeure pour l'instant compétent.