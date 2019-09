Seine-et-Marne : plusieurs malfaiteurs recherchés après avoir foncé délibérément avec leur 4×4 sur des policiers

Les malfaiteurs auraient commis un vol dans une société logisitique avant de prendre la fuite.

Plusieurs malfaiteurs cagoulés sont recherchés après avoir foncé avec un de leurs 4×4 sur des policiers dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre, au Vert-Saint-Denis, à quelques kilomètres au nord de Melun (Seine-et-Marne), selon les informations de France Bleu Paris.

Les policiers avaient été appelés pour un vol avec effraction dans la société de logistique ID Logistics vers 00h20, dimanche. Entre cinq et dix malfaiteurs chargeaient des colis dans deux BMW X5 de couleur noire.

Un des policiers a dû se jeter au sol

Les policiers s’étaient positionnés au niveau d’un rond-point pour les intercepter. Lorsque les voleurs les ont repérés, un des deux véhicules a fait demi-tour et a pris la fuite sur la N6 en direction de Saint-Denis. L’autre voiture a accéléré et a foncé sur les policiers. L’un d’eux a sorti son arme et a visé en direction du 4×4. Un autre fonctionnaire de police a dû se jeter sur le côté de la route pour éviter le choc. Les voleurs ont pu prendre la fuite. Aucun des trois policiers n’a été blessé.

Les malfaiteurs sont recherchés pour "tentative d’homicide sur personne dépositaire de l‘autorité publique".