Paris : des individus braquent une banque des Champs-Elysées et s'enfuient avec le contenu d'une trentaine de coffres

Quatre individus armés ont séquestré les salariés de la banque pendant qu'ils ouvraient les coffres.

Un braquage fait à l'abri de tous les regards. Quatre malfaiteurs ont braqué une banque, mardi 22 janvier, dans le quartier des Champs-Elysées à Paris, dans le 8e arrondissement. Le casse a commencé à 8h30, lors de l'ouverture de la banque Milleis. Quatre individus armés, selon une source proche de l'enquête à France 3, ont ligoté avec des colliers de serrage au moins deux salariés qui se trouvaient sur place. Ils ont ensuite placé une affiche "banque fermée" sur la porte, d'après France 3, pour empêcher toute visite de client. Pendant plusieurs heures, les employés ont été séquestrés alors que les braqueurs ouvraient une trentaine de coffres de l'établissement.

De l'eau de Javel versée dans la banque

Vers midi, les individus ont pris la fuite, aspergeant les lieux d'eau de Javel pour effacer leurs traces, comme le raconte une journaliste de France 3 qui se trouvait sur place juste après les faits.

#Barclays #Paris les braqueurs ont pris la fuite en aspergeant le lieu d’eau de javel pour effacer leurs traces. Les salariés ont réussi à se libérer pour prévenir la police. La BRP est saisie. (Sources police) — Isabelle Audin (@IsabelleAudin) 22 janvier 2019

Une fois les malfaiteurs partis avec le contenu des coffres, les salariés ont réussi à se libérer et ont prévenu la police. D'après la journaliste de France 3, le quartier a été rapidement bouclé en début d'après-midi et de nombreuses forces de sécurité se sont rendues sur place. Les braqueurs sont toujours en fuite et la brigade de répression du banditisme (BRB) a été saisie pour prendre en charge l'enquête.