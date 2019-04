Albanie : plusieurs millions d'euros dérobés dans un avion

C'est un scénario digne d'Hollywood qui s'est déroulé en Albanie. Des millions d'euros ont été dérobés en moins de cinq minutes sur le tarmac de l'aéroport de Tirana. Alors que le vol OS848 d'Austrian Airlines s'apprête à décoller, quatre hommes masqués et armés débarquent sur la piste à bord d'un fourgon volé. Visiblement bien informés, ils s'emparent de sacs remplis de billets de banque que des convoyeurs sont en train de charger dans la soute. Cet argent, en devises étrangères, ne peut être stocké par la banque centrale albanaise pour des rasons de sécurité. En un temps record, les braqueurs repartent avec un butin estimé entre 2,5 et 10 millions d'euros sans que personne ne s'en aperçoive.

Troisième braquage en deux ans

Pris en chasse par la police et deux hélicoptères, trois malfaiteurs parviennent à s'enfuir et un autre est abattu lors d'une fusillade. Pour réaliser leur opération, les malfaiteurs auraient emprunté une voie d'accès aux pompiers pour pénétrer sur le tarmac. C'est le troisième braquage en deux ans dans cet aéroport. Les enquêteurs cherchent désormais des complices au sein du personnel et des dizaines d'employés ont été interrogés.

Le JT

