Botulisme à Bordeaux : le restaurateur mis en examen après des "manquements" aux règles d'hygiène

Le patron d'un restaurant de Bordeaux (Gironde) a été mis en examen mercredi 6 décembre dans l'enquête ouverte en septembre sur une quinzaine de cas de botulisme, dont un mortel, liés à la consommation de sardines en conserve, a annoncé le parquet.

Les investigations ont permis de mettre en évidence "divers manquements aux règles d'hygiène sanitaire par le responsable de l'établissement, notamment quant à la confection des conserves artisanales", a écrit dans un communiqué Frédérique Porterie, procureure de la République à Bordeaux.

Quinze clients identifiés comme "cas suspects"

Le gérant du bar à vin Tchin Tchin Wine Bar, placé en garde à vue mardi, a été déféré mercredi en vue de sa mise en examen pour "homicide et blessures involontaire", "mise en danger de la vie d'autrui", "non-assistance à personne en péril" et "mise en vente de denrées corrompues ou toxiques". Le parquet précise avoir "requis son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer (...) toute activité en lien avec la restauration". Le gérant risque entre deux et cinq ans de prison et de 45 000 à 600 000 euros d'amende.

Une femme de 32 ans, de nationalité grecque, est morte à son domicile à Vincennes le 12 septembre (Val-de-Marne). Les 14 autres victimes souffrent de "pathologies diverses", selon le parquet. Au total, 15 clients, dont une majorité d'étrangers, ont été identifiés comme "cas suspects de botulisme" après avoir mangé des sardines en conserve de fabrication artisanale entre le 4 et le 10 septembre dans ce restaurant touristique du centre de Bordeaux. La ville accueillait alors deux matchs du Mondial 2023 de rugby.