Bastia : à 14 et 16 ans, ils forcent deux barrages de police au volant d'une voiture volée... et percutent un véhicule de la BAC

Les faits ont eu lieu en plein centre-ville de Bastia, dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte France Bleu RCFM.

Deux mineurs de 14 et 16 ans ont été interpellés et placés en garde à vue à Bastia (Haute-Corse), dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont forcé deux barrages de police et percuté un véhicule de la BAC (brigade anti-criminalité). C'est ce qu'a appris France Bleu RCFM de source policière, samedi 20 avril. Un policier a été légèrement blessé.

Selon France Bleu, les deux adolescents, qui ne sont pas connus des services de police, étaient à bord d'une voiture signalée volée. Ils n'étaient apparemment pas alcoolisés mais auraient été en possession de produits stupéfiants. Les deux mineurs, qui avaient réussi à prendre la fuite après avoir percuté le véhicule de la BAC, ont été arrêtés quelques kilomètres plus loin.

Les faits se sont déroulés dans la montée de Montepiano, au-dessus du boulevard du Fango, en plein centre-ville de Bastia.