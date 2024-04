Bas-Rhin : un policier blessé après avoir été percuté par un mineur lors d'un rodéo urbain, un jeune de 17 ans en garde à vue

Un policier municipal de la commune de Schiltigheim (Bas-Rhin), en Alsace, a été blessé lundi 15 avril après avoir été percuté par un mineur de 17 ans lors d'un rodéo urbain, a appris franceinfo de source policière, confirmant une information du Figaro.

Selon cette source policière, ces policiers municipaux étaient en train de surveiller la sortie d'une école lorsqu'ils ont vu arriver un jeune homme sur une moto-cross effectuant des roues arrière. Malgré leurs demandes pour que le jeune s'arrête, le mineur a poursuivi sa route et a percuté un policier qui s'était interposé sur la route.

Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux le secrétaire général d’Alliance Police Fabien Vanhemelryck, on voit le policier être violemment percuté, tomber à terre, tout comme le jeune à moto-cross, qui se relève puis part en courant.

🚨Refus d’obtempérer #Schiltigheim (67) #Alsace 🚨



Cet AM, un de nos collègues de la #Police #Municipale a tenté de faire cesser un rodéo moto à proximité d’un établissement scolaire !



Respect à ce Policier blessé qui, malgré des suspicions de fractures ce soir, a tenté malgré… pic.twitter.com/IY41NECioV — Fabien Vanhemelryck (@vanhemelryckfab) April 15, 2024

Selon la source policière, ce mineur de 17 ans a été interpellé quelques rues plus loin et placé en garde à vue. Il est inconnu de la justice mais circulait sur une moto-cross "non homologuée". Le policier municipal percuté, quant à lui, a été touché aux genoux et a été hospitalisé.