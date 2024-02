Auvergne-Rhône-Alpes : deux hommes mis en examen dans une affaire de vols de camions, au moins trois millions d'euros de préjudice

Deux hommes ont été mis en examen et écroués dans une affaire de vols de fret de grande ampleur, a appris France Bleu Pays de Savoie auprès du parquet d'Annecy, mardi 20 février. Les vols ont eu lieu dans cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis juillet 2023, pour un préjudice d'au moins trois millions d'euros.

Ces vols de camions ou de remorques remplis de marchandises ont été commis notamment sur des plateformes logistiques dans l'Ain, la Haute-Savoie, la Loire, l'Isère et le Rhône. La cargaison était ensuite stockée dans des entrepôts ou laissée dans la remorque, garée en bord de route, ou sur des parkings. Au total, 18 vols ont été recensés par les enquêteurs depuis juillet 2023. Lors des perquisitions, menées simultanément début février dans cinq entrepôts de la région situés dans le Nord Isère, le Rhône et la Loire, les gendarmes ont remis la main sur plus de trois millions d'euros de marchandises dérobées. Il s'agissait de vin, de café ou encore d'éléctroménager. Neuf tracteurs et 23 remorques qui avaient aussi été volés ont été retrouvés et rendus à leurs propriétaires.

Les deux principaux mis en cause sont des hommes de 38 ans et 42 ans. Ils ont "reconnu partiellement leur implication dans les faits", indique le parquet, et ont été mis en examen pour vol en bande organisée. "L'objectif était de mettre un coup d'arrêt à cette série de vols, l'interpellation des deux individus a permis de couper la tête du réseau, tout le travail d'investigation qui se poursuit vise maintenant à identifier et interpeller les co-auteurs, impliqués dans la filière d'écoulement et de recel des produits volés, il s'agit d'une petite équipe organisée, sans doute moins d'une dizaine de personnes", précise une autre source proche du dossier à France Bleu Pays de Savoie.