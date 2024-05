Attaque d'un fourgon dans l'Eure : FO Justice demande à pourvoir "imposer la visioconférence" pour "limiter au maximum" les transferts de détenus

"On aurait pu faire ça en visioconférence, comme ça on ne mettait personne en danger et nos collègues seraient toujours en vie", a déclaré mardi 14 mai auprès de France Culture Emmanuel Baudin, secrétaire général FO Justice, après la mort de deux agents pénitentiaires dans l'Eure dans l'attaque d'un fourgon qui transportait un détenu pour se rendre dans un tribunal afin d'être entendu par un magistrat.

"On le revendique depuis plusieurs années, explique le syndicaliste. Aujourd'hui, pour pouvoir faire ça, il faut que le détenu soit d'accord, tout comme son avocat, il faut que le juge l'accepte". Selon lui, "il faut pouvoir l'imposer sur des audiences".

Emmanuel Baudin assure également qu'"on pourrait limiter les extractions sur certaines procédures" et que, dans ce cas précis, "le magistrat aurait pu se déplacer". "Parfois, on sort des gens pour signer des papiers de divorce, on a autre chose à faire et on peut faire autrement. Il faut limiter au maximum ces extractions pour éviter ce type de drames".