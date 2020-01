Attaque au couteau de Villejuif : la compagne de l'assaillant a été interpellée par la police

Cette jeune femme de 22 ans a été placée en garde à vue mardi suite à des écoutes téléphoniques dans lequelles elle déclare vouloir mourrir sous les balles des policers.

La compagne de Nathan C. a été interpellée par la police à Palaiseau (Essonne) mardi 7 janvier, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du Parisien. Nathan C. est l'auteur de l'attaque aux coups de couteau de Villejuif vendredi. Elle a été placée en garde à vue après des écoutes téléphoniques. Dans une conversation avec une amie, cette femme de 22 ans avait déclaré vouloir mourir sous les balles des policers.

Placée en garde à vue

Cette interpellation intervient quatre jours après l'attaque à l'arme blanche qui avait fait un mort et deux blessés. Le meurtrier, un jeune homme converti à l'islam et présentant de lourds antécédents psychiatriques, a été abattu par la police. Nathan C. a d'abord attaqué à un couple, blessant mortellement l'homme, âgé de 56 ans, au niveau du coeur et blessant grièvement sa femme de 47 ans. Puis il a ensuite blessé au dos une joggeuse de 30 ans. Ces deux femmes sont aujourd'hui sorties de l'hôpital.

Une enquête est en cours notamment pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste", menée conjointement par la police judiciaire et le renseignement intérieur (DGSI) sous l'autorité du Parquet national antiterrioriste.