Attaque au couteau à Lyon : la garde à vue du suspect levée pour incompatibilité médicale

La garde à vue de l'homme suspecté d'avoir fait quatre blessés dans le métro à Lyon dimanche a été levée pour incompatibilité médicale, a appris ce lundi franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV.

La préfecture indiquait dimanche que l'homme avait été interpellé et placé en garde à vue. La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, indiquait lors d'un point presse que le mis en cause est "un ressortissant marocain au profil psychiatrique [...] quand même assez chargé, puisqu'il a fait plusieurs passages dans des établissements psychiatriques". Le parquet a ouvert une enquête pour "tentative d'homicide volontaire".

Parmi les victimes, deux sont en urgence absolue. Le pronostic vital des deux victimes, âgées de 16 et 28 ans, touchées au thorax et à l'abdomen, n'est toutefois pas engagé. Une troisième victime, âgée de 19 ans, a été plus légèrement blessée au bras. La quatrième victime est également blessée plus légèrement.

Les faits se sont produits dimanche en début d'après-midi entre les stations de métro Debourg et Jean Jaurès. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme a manipulé son couteau avant de s'en prendre aux victimes. Il n'a pas fait état de revendication précise et n'a pas eu de différend avec un voyageur avant de passer à l'acte.