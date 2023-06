Cette assistante maternelle explique à franceinfo avoir "donné l'alerte aux quelques personnes" qui étaient également présentes.

"Ça s'est passé très vite". Marilyn, assistante maternelle, a assisté à l'attaque au couteau de six personnes, dont quatre très jeunes enfants, à Annecy jeudi 8 juin. Elle se déplaçait à vélo avec trois enfants qu'elle gardait au moment du drame. "Il y avait cet homme avec un couteau dans la main droite et qui assénait des coups face à cette dame qui se défendait. C'était très chaotique (...) ", a-t-elle confié à franceinfo samedi.

"On n'a pas le temps de se demander ce qu'il faut faire, raconte-t-elle. On agit. Tout se bouscule et tout se met en place tout de suite dans notre tête. D'abord, je décide de nous mettre en sécurité, les trois petits et moi-même."

Celle qui est également réserviste à la gendarmerie a ensuite téléphoné pour donner l'alerte, avant de porter assistance à deux très jeunes enfants blessés à l'arme blanche en attendant l'arrivée des secours.

"Je m'occupe du petit garçon, explique-t-elle. Je le mets au sol et j'essaye de localiser les plaies. Il est semi-conscient. Je comprime les plaies. Je lui ai dit à quel point il était merveilleux, à quel point il était courageux. Je ne connaissais pas l'issue mais je ne voulais pas qu'il soit seul à ce moment-là et je voulais qu'il entende des mots très encourageants".