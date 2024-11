Direct Guerre en Ukraine : deux morts dans des frappes russes dans le nord-est du pays

• #METEO Environ 270 000 personnes sont privées d'électricité en Normandie, Pays de la Loire et en Centre-Val de Loire, à cause de la tempête hivernale Caetano, qui a provoqué des difficultés dans les transports et se décale vers l'est du pays. Un total de 31 départements sont encore placés en vigilance orange neige, verglas et vent, selon Météo-France.