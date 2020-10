Attaque à Nice : "C'est notre pays entier qui est visé", affirme la Conférence des évêques

"Je me fais le porte-parole des catholiques qui, je pense, vivent tous une immense émotion, une immense tristesse", a déclaré Vincent Neymon, porte-parole adjoint de la Conférence des évêques, jeudi 29 octobre sur franceinfo après l'attaque à Nice. Au moins trois personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées à coups de couteau dans la basilique Notre-Dame. "C'est indescriptible. On comprend que c'est un symbole qui a été attaqué."

>>> Attaque au couteau à Nice : le Parquet national antiterroriste ouvre une enquête pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste"



"C'est notre pays entier qui est visé", a affirmé le porte-parole adjoint de la Conférence des évêques, "de la même manière qu'il avait été touché lors de celle à l'encontre de Samuel Paty", professeur assassiné par un terroriste islamiste à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) le 16 octobre. "Les chrétiens, pour les terroristes qui nous attaquent, sont une représentation de l'Occident. On ne tue pas au nom de Dieu, quelle que soit la foi que nous avons."

Selon Vincent Neymon, "il est absolument urgent d'activer le troisième terme de notre devise républicaine qui est la fraternité". Le porte-parole adjoint de la Conférence des évêques souhaite que les personnes qui vivent en France "se regardent les uns les autres avec fraternité pour que nous soyons dans une vraie solidarité nationale". "Face à ces horribles attentats, on ne peut être qu'inquiet", a-t-il conclu.