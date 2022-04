Mort de Federico Martin Aramburu : le principal suspect, Loïk Le Priol, a été mis en examen pour "assassinat" et placé en détention provisoire

Loïk Le Priol, principal suspect dans l'enquête sur l'assassinat de l'ancien rugbyman argentin Federico Martin Aramburu, a été mis en examen, a annoncé à l'audience une juge des libertés et de la détention, vendredi 1er avril. Il a aussitôt été placé en détention provisoire.

Une source judiciaire précise à franceinfo que l'ancien militaire et militant du mouvement d'ultradroite Groupe union défense (GUD) est mis en examen des chefs d'"assassinat" et "détention d'armes de catégorie B et C".

Loïk Le Priol a été arrêté la semaine dernière, lors d'un contrôle aux frontières en Hongrie. Il doit déjà être jugé en juin prochain dans une affaire de torture sur un ancien camarade. Federico Martin Aramburu a été tué devant son hôtel, samedi 19 mars, vers 6h45. Il a été touché par cinq balles, après une altercation au bar Le Mabilllon de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement à Paris.