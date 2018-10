Wojciech Janowski condamné à la prison à perpétuité pour avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère, la milliardaire Hélène Pastor

Durant les cinq semaines du procès, Wojciech Janowski a toujours nié les faits, mais ses propres avocats ont estimé qu'il était bien coupable.

Il avait quelques heures plus tôt présenté "[ses] excuses" à sa compagne et ses enfants. Wojciech Janowski , ex-consul honoraire de Pologne à Monaco, a été condamné mercredi 17 octobre par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à la prison à perpétuité pour avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère, la milliardaire monégasque Hélène Pastor.

Durant les cinq semaines du procès, qui a démarré le 17 septembre, il a toujours nié être le commanditaire des meurtres de la milliardaire et de son chauffeur, tombés dans un guet-apens le 6 mai 2014 alors qu'ils quittaient, en voiture, un hôpital niçois. Mais son propre avocat, Eric Dupond-Moretti, a estimé mardi que son client était bien coupable. Ce qui ne l'a pas empêché d'annoncer qu'il ferait appel de sa condamnation.

Le tireur et le guetteur et recruteur du guet-apens organisé à Nice en mai 2014, Samine Said Ahmed et Al Haïr Hamadi, ont eux aussi été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Le coach sportif de Wojciech Janowski, que ce dernier avait chargé d'organiser l'exécution, a quant à lui été condamné à 30 ans de réclusion.