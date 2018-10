Affaire Pastor : le gendre condamné à la perpétuité

Wojcieh Janowski a été condamné ce mercredi à la prison à perpétuité pour avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère, Hélène Pastor et de son majordome, Mohamed Darwich. C'est l'épilogue d'une tragique histoire de famille, d'argent et de cupidité à Monaco. Le verdict a été accueilli dans les larmes par le fils de la milliardaire. "C'est une joie pour ma mère", explique Gildo Pallanca-Pastor.

Wojcieh Janowski aurait agi par amour pour sa femme

L'histoire Pastor est celle d'un commando qui assassine la milliardaire et son chauffeur sur le parking d'un hôpital niçois il y a quatre ans et qui laisse des traces partout. Très vite, l'enquête se resserre autour de Janowski, un troublant homme d'affaires polonais. Il est aussi le compagnon de Sylvia, la fille d'Hélène Pastor. Au cours des cinq semaines d'audience, il n'a jamais reconnu sa culpabilité. Finalement, c'est son avocat, Me Dupond-Moretti, qui l'a fait à sa place juste avant le verdict. Wojcieh Janowski aurait agi par amour pour sa femme, maltraitée psychologiquement par sa mère.

