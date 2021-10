Arcachon : un professeur de tennis mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs

Les faits dénoncés par trois jeunes garçons remontent aux années 2008 et 2009 à Arcachon, mais les victimes présumées n'ont témoigné que très récemment.

Un professeur du Tennis club d'Arcachon, âgé de 51 ans, est accusé de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs, rapporte mercredi 13 octobre France Bleu Gironde. Trois plaintes ont été déposées, indique la procureure de la République de Bordeaux.

L'homme a été placé en garde à vue le 7 septembre, avant d'être présenté à un juge le lendemain. Il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour viols, agressions sexuelles sur mineurs et corruption de mineurs. La préfecture de Gironde a annulé la licence du professeur de tennis. Ce dernier n'avait donné aucun cours depuis la rentrée.

Les faits dénoncés par trois jeunes garçons remontent aux années 2008 et 2009 à Arcachon. Les victimes se trouvaient alors en vacances sur le bassin. Elles se sont fait connaître auprès de la justice très récemment. Trois plaintes ont été déposées à Paris et c'est la brigade de protection des familles qui a initié la procédure. L'affaire a depuis été transmise au parquet de Bordeaux car le professeur de tennis est domicilié à Arcachon. À la suite de sa mise en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et d'effectuer toute activité avec des mineurs. Un juge d'instruction est saisi de l'enquête.