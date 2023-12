Après six ans de vie "nomade", le jeune Britannique retrouvé en France, Alex Batty, est de retour au Royaume-Uni

Retour au pays. Après six ans de vie "nomade", Alex Batty, l'adolescent britannique retrouvé en France cette semaine, est rentré, samedi 16 décembre, au Royaume-Uni. La police veut désormais éclaircir les circonstances de sa disparition et travailler à sa "réintégration dans la société".

Le jeune homme âgé de 17 ans a été rapatrié sous escorte policière britannique à partir de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, afin de retrouver sa grand-mère maternelle, à laquelle la justice britannique avait confié sa garde avant que sa mère ne l'enlève en 2017 à l'occasion de vacances en Espagne.

Un interrogatoire "à son rythme"

"J'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'Alex est rentré sain et sauf au Royaume-Uni après six ans d'absence", a annoncé un responsable de la police de Manchester (nord de l'Angleterre), Matt Boyle, à des journalistes. "C'est un moment immensément important pour lui et ses proches et nous sommes heureux qu'ils aient pu se revoir après tout ce temps", a-t-il précisé.

Il a ajouté qu'il serait interrogé "à un rythme qui lui convient", ce qui déterminera les suites judiciaires données à l'affaire, insistant que cela constituerait un "processus difficile" pour le jeune homme. La priorité, a-t-il poursuivi, sera de s'assurer du bien-être d'Alex et de sa famille "et sa réintégration dans la société le plus vite possible".

Le jeune homme est en bonne santé

Alex Batty, qui menait depuis six ans une vie "nomade" au sein d'une communauté "spirituelle", a été retrouvé mercredi en pleine nuit par un chauffeur-livreur alors qu'il marchait le long d'une route, a précisé le procureur adjoint de Toulouse Antoine Leroy lors d'une conférence de presse vendredi.

Il est en bonne santé, "très calme", semble être d'une "intelligence vive", selon le médecin qui l'a examiné, et ne paraît pas avoir subi de sévices au cours des six années qu'a duré son enlèvement. La mère, introuvable à ce jour, pourrait être actuellement en Finlande, a indiqué Antoine Leroy.