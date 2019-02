Amiens : "J’étais un peu bousculée", raconte Éliane, 86 ans, qui a vu le convoyeur de fonds se faire interpeller sur son balcon

Le convoyeur de fonds, qui s'était enfui avec trois millions d'euros, a été retrouvé après une journée de cavale.

"Maintenant ça va", mais sur le coup "j’étais un peu bousculée", a expliqué mercredi 13 février à France Bleu Picardie Éliane, retraitée de 86 ans, qui a vu le convoyeur de fonds qui était recherché depuis lundi se faire arrêter mardi sur son balcon dans le centre-ville d'Amiens (Somme).

Adrien Derbez a tenté de s'enfuir en entendant les policiers arriver. "J’ai entendu un grand bruit et puis hop, j’ai vu un bonhomme étalé sur mon balcon", poursuit l’Amiénoise. Elle raconte ensuite qu’elle a vu "des petits points rouges se balader. Je me dis ça y est la police est là. On tape, boum boum boum à la porte, c’était les agents d’intervention. Ça fait drôle avec les masques, les cagoules et tout ce qui s’en suit. Il y a un monsieur qui m’a fait asseoir dans la cuisine parce qu’il a sûrement vu que j’avais blanchi. Il s’est mis devant, comme ça ils l’ont sorti, j’ai rien vu".

Des difficultés pour dormir

Mardi soir, elle n'arrivait pas à s'endormir, car cette scène la "travaillait", mais "maintenant, ça va", assure la vieille dame.

Dans cette affaire, quatre personnes dont le convoyeur de fonds de 27 ans sont placées en garde à vue. Par ailleurs, deux armes ont été saisies dans un autre appartement à Amiens.