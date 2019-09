Agressions contre les pompiers : un soldat du feu attaqué à la machette

Le congrès national des pompiers s'est ouvert mercredi 18 septembre à Vannes, dans le Morbihan, et ce dans un contexte particulier. Ainsi, sept pompiers sont agressés quotidiennement en France, alors qu'ils sont de plus en plus sollicités. Dans l'Essonne, un soldat du feu a décidé de témoigner et de se confier à France 2. Victime de plusieurs attaques, celle de samedi 14 septembre l'a marqué, avec un premier coup de poing asséné.

"On perd un petit peu la foi"

"Pendant que je me relevais, j'ai reçu un second coup. Donc mon collègue s'est mis entre nous pour essayer de me protéger. Et là, il est revenu avec une machette", raconte-t-il. L'assaillant les a alors poursuivis sur une centaine de mètres avec sa machette. Le pompier réussit à se mettre en sécurité dans son véhicule, mais il est blessé, avec cinq jours d'interruption de travail. "On perd un petit peu la foi", concède le pompier, à bout.