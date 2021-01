Agression de Yuriy à Paris : neuf mineurs interpellés et placés en garde à vue dans l'enquête sur le passage à tabac de l'adolescent

L'enquête sur l'agression de Yuriy progresse. Neuf mineurs ont été interpellés à Vanves (Hauts-de-Seine) et placés en garde à vue dans la matinée du jeudi 28 janvier, selon le parquet de Paris. Ils ont été placés en garde à vue des chefs de "tentative d’assassinat", "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime" et "vol en réunion et avec violences".

Yuriy, un adolescent de 15 ans, avait été roué de coups par une dizaine de jeunes dans le 15e arrondissement de Paris, le 15 janvier en fin de journée, et hospitalisé dans un état grave. Son agression, d'une violence rare, avait provoqué un vif émoi en France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait alors dénoncé "une attaque d'une sauvagerie inouïe".