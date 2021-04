États-Unis : la gare Grand Central à New York, la démesure à l’américaine

La gare de New York (États-Unis), la Grand Central Station, est majestueuse. Elle est un bijou architectural qui se fond dans les gratte-ciels de Manhattan. Il faut entrer dans le hall pour connaître cette sensation d’immensité. Elle a été la première gare moderne au monde, avec des trains électriques en sous-sol. Une innovation qui accompagne l’évolution des États-Unis. "New York devient à cette époque la seconde plus grande ville du monde, juste derrière Londres mais devant Paris et Berlin, et c’est au moment où cet édifice est bâti, que New York peut dire : 'Nous avons rejoint le groupe des grandes villes et des grandes nations du monde'", explique James Sanders, architecte et auteur de Celluloid Skyline: New York and the Movies.

Des endroits secrets

Grand Central a ses endroits secrets. Un dédale de couloirs permet de se rendre sur un court de tennis. Il faut compter 80 euros de l’heure. Cet espace a été tour à tour un studio de télévision ou une piste de ski. Dans le hall, une ancienne salle de cinéma est devenue un caviste. Cette salle était conçue pour diffuser l’actualité en continu. La gare a servi de décor à 50 films hollywoodiens.