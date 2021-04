​États-Unis : les enceintes sportives et les lieux de culture ont rouvert leurs portes à New York

La ville de New York (États-Unis), dont près de 20 % de la population est désormais vaccinée contre le Covid-19, a autorisé les enceintes sportives et les salles de spectacle à accueillir à nouveau du public.

"Bon retour aux fans". Pour les supporters des Yankees, la franchise de baseball de New York (États-Unis), ce message est le bienvenu : ils peuvent de nouveau venir encourager leur équipe au stade. 11 000 spectateurs sont autorisés à prendre place en tribunes, soit 20 % de la capacité totale de l'enceinte. Cela n'était pas arrivé depuis plus d'un an et, pour certains, c'est le premier signe d'un retour à la normale. "J'espère que tout le monde sera bientôt vacciné, pour que l'on puisse tous revenir et profiter des matchs avec un stade plein", affirme un fan.



Encore trop tôt pour Broadway

Pour entrer dans l'enceinte, il faut une preuve de sa vaccination ou un test Covid-19 négatif datant de moins de 72 heures. Près de 20 % de la population new-yorkaise a déjà reçu les deux doses du vaccin. Les cinémas ont rouvert (avec une jauge de 25 %), les salles de spectacle et de théâtre peuvent aussi lever enfin le rideau, avec 100 personnes maximum. Pour Broadway, il est encore trop tôt, car de telles conditions ne permettent pas d'atteindre la rentabilité.