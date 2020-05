DansLeRétro : le 15 mai 2011, "DSK" était arrêté

Le 15 mai 2011, à New York (États-Unis), Dominique Strauss-Kahn était arrêté pour agression sexuelle. Alors directeur du FMI (Fonds monétaire international), cette affaire allait être un coup d'arrêt pour ses ambitions présidentielles. Les images de sa démarche menotté ont fait le tour du monde, avec quelque 150 000 unes de journaux nationaux à travers la planète. Toutes les phrases-chocs ont été utilisées, comme celle de la justice qui s'abat sur les puissants.

Arrêté dans l'avion pour Paris

En moins de 24 heures, "DSK" est passé de patron du FMI et probable président de la République française à méprisable détenu du commissariat de Harlem. Il a été arrêté alors qu'il se trouvait dans l'avion qui devait le ramener à Paris. Dans la journée, une femme de chambre était entrée dans la chambre 2806 du Sofitel de New York. Quelques minutes plus tard, on la voit sur des images de vidéosurveillance mimer ce qui ressemble à une agression sexuelle, au poste de sécurité de l'hôtel.

