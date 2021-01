Affaire Sophie Le Tan : Jean-Marc Reiser a avoué avoir tué la jeune étudiante strasbourgeoise

Jean-Marc Reiser a avoué le meurtre de Sophie Le Tan, ont appris France Bleu Alsace et franceinfo mardi 19 janvier de sources concordantes, confirmant une information de BFMTV. Principal suspect dans la mort de cette étudiante strasbourgeoise, il est déjà mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat. Jusque-là, il niait les faits. Entendu mardi matin après la clôture du dossier d’instruction, Jean-Marc Reiser a reconnu le meurtre et avoir démembré le corps, tout en disant ne pas avoir voulu la tuer, précise cette source.

Jean-Marc Reiser avait été arrêté en septembre 2018 quelques jours après la disparition de l'étudiante de 20 ans qui avait répondu à une annonce immobilière mise en ligne par le suspect. Plus d'un an après sa disparition, le squelette incomplet de Sophie Le Tan avait été découvert fin octobre 2019 dans une forêt vosgienne, à Rosheim (Bas-Rhin), où le suspect se rendait régulièrement. D'importantes traces de sang de la jeune femme avaient été retrouvées chez le suspect, ainsi que des traces de son ADN sur le manche d'une scie.

Dans un premier temps, il avait assuré ne jamais avoir vu Sophie Le Tan, avant de revenir sur ses déclarations et affirmé que l'étudiante s'était blessée à la main et qu'il lui avait proposé de se soigner avant qu'elle reparte.