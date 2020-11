Pédophilie : Joël Le Scouarnec jugé pour viol et agression sexuelle sur mineur

N. Perez, A. Guille-Epée, J. Delage, C. Kenck, J-M. Noël, L. Rouvray

C’est dans un fourgon cellulaire que Joël Le Scouarnec, âgé de 70 ans, est arrivé au palais de justice de Saintes (Charente-Maritime). L’ancien chirurgien comparaît pour viol et agression sexuelle sur quatre fillettes. Il s’agit de ses deux nièces, d’une patiente d’à peine quatre ans au moment des faits et sa petite voisine de six ans, qui en 2017, a raconté son agression sexuelle à ses parents.

"On ne peut pas se mettre à la place des victimes"

Ce sont eux qui les premiers, ont déposé plainte. Ils sont aujourd’hui partie civile dans le procès. "Quand vous vous retrouvez devant la personne qui a fait autant de mal à votre fille, c’est toujours très compliqué à affronter, quelle que soit la préparation. On ne peut pas se mettre à la place des victimes et je pense que les victimes ont beaucoup de mal et de souffrance en elles", indique maître Francesca Satta, l’avocate de l’une des victimes présumées.

