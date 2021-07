Info franceinfo Pédocriminalité : Joël Le Scouarnec renonce à faire appel de sa condamnation dans le premier volet de l’affaire

L'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec renonce à faire appel de sa condamnation en décembre dernier à 15 ans de réclusion criminelle dans un premier dossier de viols et agressions sexuelles sur mineures, a appris franceinfo auprès de son avocat, Me Thibault Kurzawa.

Joël Le Scouarnec "conteste toujours" les faits

Les dates de ce procès en appel étaient déjà prévues : l'audience devait se tenir du 15 au 19 novembre devant la cour d'assises de la Vienne mais Joël Le Scouarnec a pris cette décision "après réflexion", indique à franceinfo son avocat. "Il ne souhaitait pas faire revivre ce procès aux parties civiles" même s'il "conteste toujours" les faits de viols sur sa petite voisine de Jonzac, celle dont le témoignage avait déclenché l'arrestation du chirurgien en 2017.

Joël Le Scouarnec était jugé en décembre dernier pour viols et agressions sexuelles sur cette petite voisine, ainsi que sur deux de ses nièces et une ancienne patiente de la clinique de Loches où il avait exercé.

Il est par ailleurs mis en examen pour 312 autres faits de viols et d'agressions sexuelles sur d'anciens patients, mineurs pour la plupart. Des faits commis pendant plus de trente ans dans une dizaine d'hôpitaux, et qu'il racontait dans un journal intime retrouvé par les enquêteurs.