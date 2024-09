Affaire Koba LaD : ce que l'on sait de l'accident de la route mortel pour lequel le rappeur a été placé en garde à vue

Il est actuellement entendu par les policiers. Le rappeur Koba LaD, impliqué dans un accident de la route mortel à Créteil dans la nuit de mardi à mercredi, a été placé en garde à vue jeudi 12 septembre, a annoncé le même jour le parquet de Créteil à l'AFP. Il était jusque-là hospitalisé. L'artiste était au volant lors de cet accident qui a tué un de ses passagers et se trouvait sous l'empire de "stupéfiants", toujours selon le parquet. Voici ce que l'on sait de cette affaire.

La collision s'est produite sur une bretelle de sortie d'une station-service

Le rappeur de 24 ans, qui réside en Essonne, était au volant d'une berline sportive de luxe, mardi soir, quand son véhicule s'est engagé "à pleine vitesse" sur une bretelle de sortie d'une station-service sur l'autoroute A86 et a percuté un poids lourd à l'arrêt. Le passager avant de la voiture, né en 1994, est mort, a confirmé jeudi le parquet de Créteil, tandis que la passagère arrière, née en 1999, a été légèrement blessée.

La victime est William Dogbey, un père de famille de 30 ans, proche collaborateur de plusieurs rappeurs, a confirmé son frère dans Le Parisien. "Je ne voulais pas y croire, j'avais espoir que la fille se soit trompée, qu'elle ait parlé trop vite", témoigne Thomas Dogbey, qui précise au journal que c'est l'autre passagère, assistante de William Dogbey, qui a prévenu ses proches.

Le conducteur du poids lourd percuté a aussi été "légèrement blessé", précise le parquet.

Koba LaD était sous l'empire de "stupéfiants", une enquête a été ouverte

Les analyses ont montré que Koba LaD était sous l'empire de "stupéfiants" lors des faits, selon le parquet. Hospitalisé, il a ainsi ensuite été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour "homicide involontaire par conducteur" et "blessures involontaires par conducteur". La peine encourue peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. En cas de circonstance aggravante, comme le fait d'être sous stupéfiants, cette peine peut être portée jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, rappelle le site de l'administration française.

Le rappeur avait déjà été condamné en 2020 après un accident de voiture

Ce n'est pas la première fois que Koba LaD est mis en cause dans un délit routier. Le rappeur a été condamné en novembre 2020 à trois mois de prison avec sursis et 140 heures de travaux d'intérêt général pour un accident de voiture à Marseille. Il avait pris la fuite après les faits, avant de se présenter trois jours plus tard à la police. Il avait également écopé à cette occasion de quatre mois de suspension de permis lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (procédure de "plaider coupable").

Koba LaD a en outre été jugé en septembre 2023 pour "violences en réunion" et "violences aggravées" après une rixe dans la boîte de nuit parisienne The Key en novembre 2022, a appris franceinfo vendredi auprès du parquet de Paris. Le rappeur et trois autres personnes, "manifestement alcoolisés", s'en étaient pris à d'autres personnes et des membres du personnel "à coups de pied, de tête, de poing, et de bouteilles". La décision a été mise en délibérée et sera rendue le 25 septembre, précise le parquet.

Son concert avec le rappeur Zola a été annulé au festival Golden Coast de Dijon

Le dernier album de Koba LaD, Frères ennemis, a été réalisé en collaboration avec Zola, autre rappeur essonnien. Le duo devait donner un concert vendredi soir au Golden Coast, à Dijon, pour la première édition de ce nouveau festival 100% rap réunissant une quarantaine d'artistes. "Après l'événement survenu récemment, Koba LaD ne se produira pas au Golden Coast", a annoncé jeudi l'organisation, précisant que Zola sera finalement seul à monter sur scène.

Suite à l’évènement survenu récemment, Koba LaD ne se produira pas au Golden Coast ce vendredi 13 septembre.

Zola se produira seul le vendredi 13 à 00h20 sur la MothershipStage by Deezer. pic.twitter.com/5yVFUWPpna — Golden Coast (@GoldenCoastfest) September 12, 2024

Zola a, lui, été placé sous contrôle judiciaire fin août après avoir été repéré sur l'A6, alors qu'il roulait à 200 km/h, tous phares éteints. Il conduisait également sous l'empire des stupéfiants. Il sera jugé en février 2025.