Procès de Monique Olivier : "Elle n'a pas tout dit, et nous ne le saurons peut-être jamais", regrette l'avocat du père d'Estelle Mouzin

Monique Olivier "n'a pas tout dit", regrette sur franceinfo Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin. Monique Olivier, ex-compagne et complice de Michel Fourniret, a été interrogée et entendue toute la journée du jeudi 14 décembre sur Estelle Mouzin à son procès devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Monique Olivier, 75 ans, est jugée pour complicité dans les enlèvements et meurtres de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish et Estelle Mouzin.

"Elle ne veut pas nous dire, parce que c'est encore une manière de garder le pouvoir, de garder l'intérêt sur elle. Je crois que c'est le visage ambivalent de Monique Olivier, complice active de Michel Fourniret dans la réalisation de ce projet criminel, et puis silencieuse sur le déroulement de ces crimes et les lieux où les corps sont enterrés", regrette Didier Seban.

"Monique Olivier ne partage pas la souffrance des victimes, elle ne dit pas qu'elle est horrifiée, elle n'a eu aucun geste tendre pour cette petite fille qu'elle savait dédiée à la mort. Je crois qu'elle est honteuse de ce qu'elle a fait, mais ne se sent pas coupable, et qu'elle n'assume pas complètement les faits" Didier Seban, avocat du père d'Estelle Mouzin à franceinfo

"On a revécu le parcours d'Estelle, depuis le moment où elle est enlevée le 9 janvier à Guermantes, jusqu'au 11 janvier, le moment où elle est enterrée par Monique Olivier et Michel Fourniret, explique l'avocat. Ce calvaire dans cette maison glaciale entre les mains de ce couple de tueurs en série. C'est vraiment terrible d'entendre ça, mais c'était important que cela soit dit?"