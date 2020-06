Disparition d'Estelle Mouzin : fouilles importantes dans les Ardennes

A l'intérieur du véhicule, des enquêteurs, experts et gendarmes bien décidés à élucider la disparition d'Estelle Mouzin, 17 ans auparavant. Des fouilles ont débuté lundi 22 juin pour tenter de retrouver son corps, alors qu'elle est portée disparue depuis 2003. Des géo radars et un drone ont été mobilisés pour tenter de faire aboutir cette enquête hors norme."J'ai rarement vu entre l'armée, la police, la gendarmerie… on a peut-être 50-60 personnes qui se réunissent pour trouver le corps d'Estelle Mouzin", détaille maître Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier, l'ancienne femme de Michel Fourniret.

Pas de traces depuis 2003

Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin, neuf ans, disparaissait en rentrant de son école en Seine-et-Marne. Un important dispositif est déployé pour la retrouver. Très vite, le nom de Michel Fourniret apparaît dans l'enquête. Mais il n'avouera que des années plus tard. En novembre dernier, il déclarait aux enquêteurs qu'il était "possible et probable" qu'il soit l'auteur de la disparition. Il avouera finalement quelques mois plus tard. Les enquêteurs s'intéressent à la cave de cette maison des Ardennes où il avait ses habitudes.

