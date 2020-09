Affaire Estelle Mouzin : 17 ans plus tard, son père ne renonce pas

Cela fait dix-sept ans qu’il attend. Le père d’Estelle Mouzin, disparue en 2003, se confie à France 2. Aujourd’hui, Michel Fourniret est mis en examen pour l’enlèvement et l’assassinat de la fillette. "Maintenant, on a des coupables, c’est à peu près certain. Les éléments matériels permettent de dire que ce sont eux qui sont à l’origine de l’enlève et de la disparition d’Estelle", estime Éric Mouzin.

De l’ADN retrouvé chez la sœur de Michel Fourniret

Outre l’ADN retrouvé dans l’ancienne maison de la sœur de Michel Fourniret, l’alibi de ce dernier ne tient pas. Cependant, l’accusé, âgé de 78 ans, est en mauvaise forme. "La juge m’a dit : 'Oui, son état de santé se dégrade’", ajoute le père. Le temps presse donc pour découvrir le corps d’Estelle. Le vieil homme a d’ailleurs tenté de rentrer en contact avec Éric Mouzin. Celui-ci n’est toutefois pas dupe : "Il veut me voir pour me manipuler." En dépit de ces difficultés, le père d’Estelle déclare qu’il ne baissera jamais les bras.

