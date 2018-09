Murielle Bolle va sortir un livre pour "donner sa vérité" sur l'affaire Grégory

Ecrit avec une écrivaine, l'ouvrage s'intitule "Briser le silence".

Murielle Bolle ne s'était pas exprimée publiquement depuis 1993. Ce personnage clef de l'affaire Grégory va sortir un livre, indiquent à franceinfo les éditions Michel Lafon, confirmant une information de L'Express. Intitulé Briser le silence, le livre sortira jeudi 8 novembre. Il a été écrit par l'écrivaine Pauline Guéna.

"Elles se sont rencontrées à de nombreuses reprises durant des semaines. Et elles se sont bien entendues", précise-t-on chez Michel Lafon. Le livre sera "mise au point sur tout ce que Muriel Bolle a vécu depuis de 34 ans, elle donne sa vérité", promet l'éditeur. La sortie du livre fera l'objet d'un "travail de communication" conséquent.

Un changement de version en 1984

Lors de sa garde à vue en 1984, Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, avait accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory Villemin, âgé de 4 ans, avant de se rétracter. Des dénégations qu’elle a toujours maintenues par la suite. Bernard Laroche avait été incarcéré puis relâché avant d'être tué d'un coup de fusil par son cousin Jean-Marie Villemin, le père de l'enfant, en 1985.



Après de très nombreux rebondissements judiciaires, Murielle Bolle et les époux Marcel et Jacqueline Jacob ont été mis en examen en 2017 pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Des mises en examen levées en mai 2018 pour "des points de procédure" et non pour le fond du dossier, précisait le parquet général. En clair, rien n'exclut une nouvelle mise en examen de Muriel Bolle et des époux Jacob dans le futur. Le 11 septembre, la défense de Muriel Bolle a obtenu la saisine du Conseil constitutionnel en vue de faire annuler sa garde à vue de 1984.