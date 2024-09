"Qu'elle sente l’amour que nous lui portons" : au procès des viols de Mazan, une association australienne adresse un cadeau à Gisèle Pelicot

L'association Older Women’s Network a financé l'achat et l'envoi d'un colis solidaire depuis l'Australie grâce à un appel aux dons. Elle salue le courage dont témoigne Gisèle Pelicot au cours du procès.

Le procès de Mazan, de par l’énormité des crimes reprochés aux mis en cause et des sévices subis par Gisèle Pelicot, suscite l’intérêt du monde entier. Y compris en Australie, où le courage de Gisèle Pelicot, qui a choisi de rendre publique ce procès dont on imagine aisément qu’il est pourtant extrêmement difficile à vivre, suscite une immense admiration. Ainsi, une association de femmes âgées a décidé de se cotiser pour lui envoyer un cadeau.

La ville de Mazan a beau se trouver à 17 000 km de Sydney, quand Yumi Lee, la présidente de l’Older Women’s Network, une association australienne de défense des femmes âgées, a entendu parler de l’affaire de Mazan. Le réseau s’est immédiatement senti solidaire de Gisèle Pelicot, et a même vu en elle une "championne de leur cause" : la protection des femmes contre les violences sexuelles.

"Quand on a vu que Gisèle avait fait le choix de renoncer à son anonymat et d’exposer au grand jour ces crimes absolument atroces, on s’est dit : 'Wow, c’est une championne'", raconte la présidente.

Une écharpe expédiée depuis Sydney

Une "championne" qui, selon ces femmes, mérite une récompense. C’est pourquoi elles ont lancé un appel aux dons destiné à financer l’achat et l’envoi, en France, d’un pack solidaire, qui contiendra notamment une écharpe en soie réalisée par des artistes aborigènes.

Un témoignage modeste, mais très concret de la solidarité de ces femmes qui vivent pourtant à l’autre bout de la planète, d’après Yumi Lee. "Nous voulons, en portant cette écharpe, qu’elle sente autour de son cou l’amour que nous lui portons et l’expression de notre solidarité", ajoute-t-elle.

L’appel aux dons est désormais clôturé, le cadeau de ces femmes australiennes quittera Sydney d’ici quelques jours, et comme elles n’ont pas l’adresse de Gisèle Pelicot, c’est à l’un de ses avocats qu’il sera envoyé.