Mort de Nahel : "Rage", "profondes fractures", "défi pour Macron"... Les émeutes en France commentées par la presse étrangère

De nombreux médias étrangers suivent attentivement les événements en France après la mort de Nahel. Ils pointent notamment l'atmosphère "explosive" et un nouveau "défi" pour Emmanuel Macron.

Trois jours après la mort de Nahel tué par un policier à Nanterre mardi, la France fait la une". Pour la troisième nuit consécutive, des bâtiments publics ont été dégradés, des magasins pillés, des véhicules incendiés... Les forces de l'ordre ont procédé à 667 interpellations, a annoncé dans un tweet Gérald Darmanin, qui a évoqué "une rare violence". .

Ces émeutes, qui mettent sous pression l'exécutif, en premier lieu le ministre de l'Intérieur, interviennent à un an des JO 2024 de Paris et les médias étrangers sont nombreux à suivre les violences urbaines.

L'Europe s'inquiète du "volcan français"

Les événements en France sont ainsi à la une du site du quotidien britannique The Guardian qui pointe notamment "les relations sociales fracturées" et la "profonde méfiance à l'égard de la police". Et le journal de Londres d'estimer que ces émeutes sont surtout le langage de ceux qui ne sont pas entendus : "La rage est cumulative". Même chose pour le quotidien suisse Le Temps, qui analyse ses émeutes comme une "addition de colères" : des gilets jaunes, aux banlieues des grandes villes, en passant par la réforme des retraites.

La mort filmée de l'adolescent a "ravivé de profondes fractures dans le pays", rapporte de son côté le quotidien espagnol El Païs, et pas n'importe laquelle : "Une de ces fractures qui ne se referment jamais tout à fait : celle des banlieues". La Vangardia, elle, parle de "l'éruption du volcan français".

"Situation électrique" en Belgique

"Même la célérité de l'enquête n'a pas calmé les esprits" et "l'atmosphère explosive" rapporte Le Soir, en Belgique, pays voisin dans lequel les émeutes semblent s'être propagées jusqu'à Bruxelles. La Libre parle ainsi d'une "situation électrique" dans le quartier Anneesens avec une "forte présence policière". D'après la police, "des messages ont circulé sur les réseaux sociaux appelant à des émeutes à Bruxelles en analogie avec les événements en France."

"Le président Macron envoie chaque nuit davantage de policiers antiémeute dans les banlieues", écrit le quotidien autrichien Der Standard qui conclut : "Les perspectives ne sont pas bonnes". Et beaucoup de journaux étrangers s'interrogent, comme la Repubblica en Italie : le président Emmanuel Macron va-t-il instaurer l'état d'urgence, alors que la France "bouillonne", selon l'expression du quotidien italien.

Le "paradoxe" français

Sur le même ton, le New York Times parle d'un "défi" pour Emmanuel Macron, alors que l'économie française va mieux, assurant que la mort de George Floyd, un Afro-Américain, tué par un policier blanc à Minneapolis en 2020, "a laissé une impression indélébile en France".



Pour le grand quotidien américain, le président français est confronté à un délicat "exercice d'équilibriste", comme le résume le quotidien américain, pointant ainsi un paradoxe. Ces émeutes interviennent alors que l'économie française va mieux, comme en témoigne une croissance robuste et un taux de chômage historiquement bas, constate le journal américain. "La France, plus que toute autre sociétés occidentales, poursuit le New York Times, est fracturée entre ses élites urbaines qui profitent de la croissance et les banlieues pauvres, racialement mélangée où les écoles manque de moyens et les horizons sont bouchés."

"Et pendant ce temps..."

De son côté, la plateforme de média russe Smotrim estime que "l'ampleur de ces émeutes" a déjà "dépassé toutes celles de ces dernières années", sans manquer de mettre en avant que pendant ce temps, "Emmanuel Macron et son épouse ont assisté à un concert d'Elton John à Paris".

D'autres courts articles véhiculent des fausses informations, comme l'indique cette capture d'écran, indiquant que "Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des sirènes d'alarme retentissent en France", ce qui est faux.

Page du média russe Smotrim avec le titre "Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des sirènes d'alarme retentissent en France". (SMORTRIM / CAPTURE D'ECRAN)

Enfin, vendredi, la Norvège a appelé ses ressortissants actuellement en France à éviter les rassemblements de foule. "Il y a eu ces derniers jours des émeutes dans plusieurs endroits en France, y compris à Paris", écrit le ministère norvégien des Affaires étrangères dans un SMS envoyé aux voyageurs norvégiens qui se sont enregistrés sur une application des autorités. "Les voyageurs norvégiens sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires, de même qu'à se tenir à l'écart des grands rassemblements de foule et des manifestations", précise-t-il.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces de l'ordre ont procédé à 875 interpellations, a annoncé le ministère de l'Intérieur.