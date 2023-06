Mort de Nahel : la mairie de Mons-en-Barœul incendiée, le maire déplore des "dégâts considérables"

Aux alentours de 23 heures, "un grand nombre d'individus, extrêmement équipés" ont commencé à s'attaquer "aux bâtiments publics du centre-ville avec des tirs de mortiers d'artifice", décrit ce maire du Nord.

La mairie de Mons-en-Barœul (Nord) a été incendiée dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 juin, deux jours après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine), rapporte France Bleu Nord. "La mairie et le poste de police municipale ont été complètement détruits", se désole le maire Rudy Elegeest au micro de France Bleu Nord. Aucun blessé n'est à déplorer.

Aux alentours de 23 heures, "un grand nombre d'individus, extrêmement équipés" ont commencé à s'attaquer "aux bâtiments publics du centre-ville avec des tirs de mortiers d'artifice", décrit le maire. La mairie, la salle des fêtes et une salle polyvalente ont été visées. L'édile déplore des "dégâts absolument considérables" et dénonce les agissements d'une "horde sauvage". Rudy Elegeest précise que "plusieurs véhicules en feu au milieu de la chaussée empêchaient l'intervention rapide de la police et des pompiers".

Des policiers municipaux à l'intérieur de la mairie incendiée

À l'intérieur de la mairie, se trouvaient "des policiers municipaux qui ont dû se cacher pour ne pas être victimes de ces incendies". Le maire affirme avoir été en contact avec le préfet de région "pour l'appeler au secours, car il nous fallait d'urgence des moyens de police et de pompiers pour protéger les agents".

"Il nous faudra au moins une année, si ce n'est plusieurs, pour réparer tout ça", s'émeut le maire de Mons-en-Barœul. Rudy Elegeest décrit des "images absolument choquantes" et craint que "le spectacle à l'intérieur des bâtiments soit épouvantable. Ça fait 25 ans qu'on s'emploie à transformer cette ville et là, on voit qu'il va falloir recommencer les choses ; le coup est très dur", ajoute l'élu.