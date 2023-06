Mort de Nahel : la CFE-CGC et l'Unsa se démarquent de leurs syndicats de policiers

"La défense catégorielle d'une profession, même sincère, n'autorise pas à déroger par les mots aux valeurs qui font notre République et qui fondent l'Unsa", estime notamment Laurent Escure, secrétaire général de l'Unsa.

Ils se désolidarisent. Le secrétaire général de l'Unsa, Laurent Escure, et le président de la CFE-CGC, François Hommeril, ont pris leurs distances, vendredi 30 juin, avec un communiqué des syndicats de police Alliance (affilié à la CFE) et Unsa-police en réaction aux émeutes de ces derniers jours après la mort du jeune Nahel. Se disant "en guerre", Alliance, syndicat majoritaire de gardiens de la paix, et l'Unsa-police appellent dans ce texte au "combat" contre les "nuisibles" et les "hordes sauvages".

"Demain nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience." Alliance et Unsa-police Dans un communiqué

"La défense catégorielle d'une profession, même sincère, n'autorise pas à déroger par les mots aux valeurs qui font notre République et qui fondent l'Unsa. Je redis la peine de l'Unsa après la mort de Nahel. Nous appelons au calme et à la fin des violences", a tweeté Laurent Escure.

Le secrétaire général de l'Unsa-éducation, Frédéric Marchand, a encore plus nettement condamné les mots du communiqué, selon lui "inquiétants et insupportables". François Hommeril a de son côté jugé, auprès de Libération, "totalement inappropriés" les termes utilisés.

Saisi par une vidéo amateur, le tir à bout portant d'un motard de la police, mardi matin, sur le jeune Nahel, lors d'un contrôle routier à Nanterre, continue à embraser de nombreuses villes du pays.