VIDEO. Pérou : au moins 48 morts dans la chute d'un car d'une falaise

Au moins 48 personnes sont mortes dans la chute d'un autocar d'une falaise, mardi 2 janvier au Pérou. Le bus transportait 55 personnes ainsi que deux chauffeurs. Il a été percuté par un camion à 45 kilomètres de la capitale, Lima. Seules six personnes ont été retrouvées vivantes et transportées à l'hôpital. Le bus a fait une chute d'une centaine de mètres et s'est écrasé sur des rochers au pied de la falaise, au bord de l'océan.

"C'est très douloureux pour le pays de subir un accident aussi grave. Ma solidarité profonde avec la douleur des familles", a écrit sur Twitter le président Pedro Pablo Kuczynski.

Es muy doloroso para nosotros como país, sufrir un accidente de esta magnitud. Mi solidaridad profunda con el dolor de los familiares. (1/2) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 2 janvier 2018

Des secours difficiles

La localisation de l'accident a rendu les opérations de sauvetage difficiles. Certains secouristes ont été hélitreuillés. D'autres sont descendus de la falaise avec des cordes. Les recherches ont été suspendues mardi soir, à cause de la marée montante. Elles ont repris mercredi à l'aube.

La portion de route où s'est produit l'accident, le serpentín de Pasamayo, est considérée comme très dangereuse, à cause du fréquent brouillard, de ses nombreux virages et de l'absence de barrières métalliques à certains endroits. Elle est réservée aux camions et autocars. Les voitures doivent, elles, emprunter la route Panaméricaine. Le car avait subi une révision mécanique avant de quitter Huacho, sa ville de départ. Il devait rejoindre la capitale péruvienne.