La Rochelle : le trafic des TER et TGV très perturbé après un accident entre une voiture et un train de marchandises

Le trafic des trains était totalement interrompu mercredi 6 janvier au matin au départ et à l'arrivée de La Rochelle, que ce soit vers Poitiers-Paris ou vers Saintes-Bordeaux, après un accident entre un train de céréales et une voiture au niveau d'Aytré, à côté de La Rochelle, indique France Bleu La Rochelle. Des problèmes de circulation ont également eu lieu au niveau de la rocade rochelaise. À 9 heures, certains automobilistes étaient bloqués depuis plus d'une heure et demie.

La SNCF a annoncé une heure et demie de retard pour les TER et TGV à La Rochelle. Quelques cars de substitution ont été mis en place.

Une femme légèrement blessée

L'accident a eu lieu vers 5h45 mercredi matin. Une voiture s'est retrouvée sur la voie ferrée qui passe sous la rocade rochelaise à hauteur de la zone commerciale de Bel Air. Elle a été percutée par un train de marchandises transportant des céréales. Une victime a dû être désincarcérée par les pompiers, une femme de 42 ans, légèrement blessée. Elle a été transportée vers l'hôpital de La Rochelle. Les pompiers vérifient qu'il n'y a pas d'autres victimes à l'aide de chiens et d'un drone.