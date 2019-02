Gers : un chasseur tire sur une voiture avec trois enfants à bord en visant un sanglier

Le conducteur a vu les chasseurs sur le bord de la route, puis un sanglier surgir d'un bois. La lunette arrière du véhicule a alors volé en éclats. La balle a été retrouvée dans le coffre.

Le chasseur cherchait à viser un sanglier mais la balle est allée se ficher dans une voiture avec trois enfants à bord, raconte La Dépêche mardi 26 février. Le quotidien raconte la scène : samedi vers 15h30, un père de famille roule sur une départementale dans le Gers, avec ses trois enfants âgés de 11, 8 et 6 ans. Sur le bord de la route, il aperçoit et dépasse un chasseur, portant son fusil cassé. Quelques instants plus tard, un sanglier "surgit d'un petit bois et se met à courir le long de la chaussée", raconte le père de famille.

"J'ai entendu tirer et ma lunette arrière a explosé ! Puis, les enfants, complètement paniqués se sont mis à crier… Je me suis arrêté. J’ai couru vers le chasseur, lui ai crié dessus. Forcément ! Lui, il était là, impassible…", témoigne-t-il.

Le chasseur interpellé par les gendarmes

Selon lui, le chasseur serait resté complètement de marbre face à ses récriminations, continuant à chasser "comme si de rien n'était". Le père s'est alors rendu à la gendarmerie, qui a dans le même temps interpellé le chasseur. Ce dernier pourrait être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. "L'enquête en flagrance se poursuit. Le parquet suit de très près cette affaire très particulière et grave", a indiqué le parquet d'Auch à La Dépêche.