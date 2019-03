Le Boeing 737 Max interdit dans le monde entier

Après de nombreux pays d'Europe, d'Asie et d'Océanie, c'est au tour des États-Unis d'immobiliser tous les Boeing 737 Max sur son territoire. Quelques heures plus tôt, le Canada avait rejoint la longue liste des pays refusant l'accès à leur espace aérien au modèle de l'Ethiopian Airlines mis en cause dans le crash de dimanche 10 mars. En cause, de nouveaux éléments sur l'accident qui est survenu en Éthiopie.

Des problèmes déjà rapportés fin 2018

Aux quatre coins du monde, des passagers sont donc bloqués. En Martinique, des avions censés rejoindre la France ont fait le voyage à vide. A Istanbul, un vol a dû faire marche arrière, faute de pouvoir atterrir à Londres. Boeing se retrouve ainsi dans la tourmente. Fin 2018 déjà, des pilotes américains avaient rapporté des incidents en vol, évoquant des problèmes juste après le décollage. C'était un mois seulement après l'accident d'un Boeing 737 Max de la compagnie Lion Air. En Éthiopie, les boîtes noires de l'avion ont été retrouvées, mais le pays assure ne pas avoir les moyens de les analyser. Elles pourraient être acheminées vers l'Europe.

