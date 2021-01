Crashs aériens : le Boeing 737 Max autorisé à retrouver le ciel européen à partir de "la semaine prochaine"

Après les États-Unis, le Brésil et le Canada, l'Europe autorisera "la semaine prochaine" le retour en vol du Boeing 737 Max, 22 mois après avoir été cloué au sol à la suite de deux accidents, a annoncé mardi 19 janvier le régulateur européen. "Nous avons atteint le stade où nos quatre prérequis ont été remplis", a expliqué Patrick Ky, directeur de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), citant "la bonne compréhension de ce qui s'était passé", le fait que "tous les facteurs qui ont contribué aux accidents soient réglés", qu'un certain nombre de points "critiques" puissent être vérifiés par l'EASA elle-même et que les pilotes soient "correctement informés et entraînés". "Nous avons bénéficié d'une totale transparence de la part de la FAA et de Boeing", a ajouté Patrick Ky.

Deux accidents qui avaient fait 346 morts

L'avion était cloué au sol après deux accidents qui avaient fait 346 morts, Lion Air en Indonésie en octobre 2018 (189 morts) et Ethiopian Airlines en mars 2019 en Ethiopie (157 morts).

La présidente d'une association représentant les proches de 11 victimes européennes de l'accident d'Ethiopian Airlines, Virginie Fricaudet, a déploré "la remise en vol de cet avion" qui "a subi des modifications a minima". "On nous soumet au silence en ne nous informant pas, surtout quand on a conscience de la dimension du scandale", a-t-elle affirmé.